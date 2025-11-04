ARGENTINA EXCESO DE FUTBOL E INGENUIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Selección de Placente derroto a Bélgica por 3 a 2 en su debut mundialista.

Tuvo el coraje y el fútbol para remontar un resultado adverso ante un rival que había concretado en la red lo poco que generó.

Argentina fue un equipo con la pelota y otro defendiendo. Para ganar un mundial tenes que tener una delantera que haga diferencia y defensores que te partan la pierna cuando los queres pasar.

Ahora viene Tunez el jueves. Un equipo africano que implica una dureza física importante y el domingo Fiji ( equipo más habituado a la ovalada) donde todos harán la diferencia de goles.

Ganar era vital para seguir y Argentina debutó con 3 puntos de oro.

Relacionado