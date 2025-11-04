SCHNEIDER ACOMPAÑÓ EL INICIO DEL CAMINO AL CENTENARIO DEL CLUB ATLÉTICO CENTRAL NORTE ARGENTINO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La vicegobernadora Silvana Schneider, a cargo del Ejecutivo, encabezó el acto de descubrimiento de placas y presentación de disciplinas deportivas del Club Atlético Central Norte Argentino de Resistencia, en el marco del programa “Rumbo a los 100 años de vida institucional”.

Schneider estuvo acompañada anoche por el presidente del club, Raúl Montenegro y el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, con quienes entregó equipamiento deportivo aportado por el organismo.

Marcando el comienzo de las propuestas por el centenario del histórico “Ferroviario”, Schneider ratificó el compromiso del Gobierno provincial de “continuar abrazando y conteniendo, entre todos, a esta institución clave para la comunidad chaqueña”.

Schneider transmitió el saludo del gobernador Leandro Zdero, quien no pudo asistir por cuestiones de agenda, y aseguró el acompañamiento permanente del Gobierno para impulsar el crecimiento del club.

En sus palabras, la vicegobernadora expresó:

“Estamos muy felices de acompañar este día tan especial. Cada uno de los clubes, en particular Central Norte, es una herramienta de transformación importante para la comunidad. No sólo se trata de la formación deportiva de nuestros chicos y adolescentes, sino de una escuela de valores esenciales y fundamentales”.

Finalmente, convocó a continuar el trabajo conjunto hacia un Chaco más justo, solidario y equitativo: “Queremos seguir construyendo junto a ustedes este camino al centenario institucional”.

El presidente del CACNA, Raúl Montenegro, agradeció el acompañamiento de las autoridades, el reconocimiento a ex jugadores, a las familias y resaltó la emoción por el inicio de este trayecto histórico: “Estamos orgullosos de lo que representa el club y planificando obras de ampliación para que más jóvenes puedan disfrutar del deporte”.

Mencionó proyectos de fortalecimiento de infraestructura y mejora de espacios para responder al crecimiento de la demanda deportiva.

Central Norte: historia, identidad y función social

Fundado el 17 de octubre de 1926 por obreros y mecánicos del Ferrocarril Central Norte Argentino, el club tomó el nombre de la empresa ferroviaria que dio origen a su comunidad deportiva y barrial.

Si bien el fútbol (masculino y femenino) es su actividad principal, el club desarrolla además básquet, vóley, hockey sobre césped, taekwondo y gimnasia artística, con una importante escuela deportiva que reúne a centenares de niños y adolescentes.

Más allá del deporte, “El Ferroviario” es reconocido por su rol social: organiza encuentros comunitarios, torneos barriales y actividades que promueven hábitos saludables e identidad local. Muchas familias participan de manera activa y exjugadores continúan colaborando como entrenadores o dirigentes.

La impronta cultural también forma parte del club: himnos y obras artísticas lo han homenajeado a lo largo de su historia, reforzando su presencia en la memoria colectiva de la ciudad.

Rumbo al centenario

De cara al 2026, el club se prepara con proyectos ambiciosos, como la remodelación integral de su estadio, que llevará el nombre “El Gran Capitán” en honor a su tradición ferroviaria.

Actualmente compite en la Liga Chaqueña de Fútbol y sostiene una fuerte apuesta al deporte formativo y femenino, así como a las disciplinas que articulan con ligas y torneos regionales.

La comisión directiva está encabezada por el presidente Raúl Montenegro, acompañado por el vicepresidente Alejandro Norniella y el secretario Cristian Talavera, quienes destacan la articulación con el Gobierno provincial y el municipio para avanzar en infraestructura y programas de apoyo social.

El acto contó también con la presencia, el senador nacional Víctor Zimmermann, autoridades provinciales y municipales, deportistas y familias que conforman la comunidad ferroviaria.