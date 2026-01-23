NUEVA RENUNCIA EN EL GOBIERNO: DEJÓ SU CARGO EL TITULAR DEL ENARGAS

En medio de una seguidilla de cambios en áreas sensibles del Estado, Carlos Casares presentó su renuncia como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). La dimisión fue comunicada mediante una carta interna y se convirtió en la quinta salida de un funcionario del Gobierno nacional en menos de 24 horas.

La renuncia de Casares se produjo en el contexto del proceso de reestructuración de los entes reguladores energéticos. Según expresó en su carta, no fue convocado para integrar el directorio del nuevo Ente Regulador del Gas y la Electricidad (ENGRE), organismo que el Gobierno prevé poner en funcionamiento a partir de marzo. En ese marco, afirmó que la administración de Javier Milei lo consideró «prescindible» para la nueva etapa.

En el texto, Casares manifestó su intención inicial de continuar en funciones y colaborar con el proceso de unificación de los organismos de control. «Todavía queda mucho por hacer. De allí que, por lo hecho, por lo que estaba en curso de ejecución y por lo proyectado, era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores», señaló.

También indicó que se presentó al concurso público para la conformación del directorio del nuevo organismo, pero que no recibió respuesta alguna. «Entiendo que, a pesar de lo antes detallado, no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando», sostuvo antes de presentar su renuncia indeclinable al cargo.

La salida de Casares se sumó a una serie de renuncias registradas en las últimas horas dentro del Ejecutivo. Entre ellas, la del secretario de Transporte, Luis Pierrini; la del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc; y las de Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, presidentes de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente.

En el caso del sector ferroviario, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, confirmó que Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones. Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sistema ferroviario y se desempeñaba como gerente general operativo y administrativo de la empresa. Por su parte, Fabián González fue designado como nuevo titular de Trenes Argentinos Infraestructura; es abogado y formaba parte del directorio de esa compañía desde abril de 2025.

En paralelo, el Ministerio de Justicia informó la renuncia de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien dejó el cargo por «razones personales». En su reemplazo fue designado Ernesto Gaspari, licenciado con experiencia en gestión pública y privada, que se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en la Cancillería.

Las renuncias se produjeron en un lapso acotado y en áreas clave del Estado, en un escenario marcado por la reorganización de organismos y cambios en la estructura de gestión impulsados por el Gobierno nacional.