VACACIONES: CÓMO COMPRAR DÓLARES Y USAR LAS TARJETAS NBCH EN EL EXTERIOR

Al planificar un viaje fuera de Argentina, elegir cómo pagar los gastos puede generar una diferencia significativa.

El Nuevo Banco del Chaco ofrece herramientas simples y seguras para comprar dólares oficiales y utilizar las tarjetas de débito y crédito en el exterior, optimizando costos y operando de manera segura.

COMPRA DE DÓLARES OFICIALES DESDE NBCH24

La compra de dólares oficiales se realiza de manera rápida y sencilla desde NBCH24 Online Banking, tanto en la aplicación como en la versión web. Se debe ingresar en el menú Inversiones -> Compra / Venta de moneda extranjera.

Los dólares adquiridos se acreditan directamente en la caja de ahorro en dólares del cliente, sin necesidad de trámites presenciales.

Contar con dólares previamente depositados permite afrontar gastos en el exterior de forma más conveniente y planificada para los consumos.

TARJETA DE DÉBITO CHACO 24: PAGAR EN DÓLARES, SIN IMPUESTOS

El uso de la tarjeta de débito Chaco 24 en el exterior no tiene restricciones en compras ni aplicación de impuestos, siempre que los consumos se debiten desde una caja de ahorro en dólares.

Las compras se descuentan directamente del saldo en dólares depositado y los movimientos pueden seguirse en tiempo real desde NBCH24 Online Banking.

Para operar en el exterior, es necesario asociar previamente la cuenta en dólares a la tarjeta de débito y realizar el aviso de viaje con al menos 24 horas de anticipación. Esta gestión se realiza desde NBCH24 Online Banking, ingresando al menú Tarjetas, seleccionando la tarjeta de débito y definiendo la cuenta habilitada para operar en el exterior.

Los consumos se visualizan en dólares estadounidenses, independientemente de la moneda en la que se haya realizado la operación, brindando mayor control y transparencia durante el viaje.

TARJETAS DE CRÉDITO: CÓMO USARLAS Y PAGAR EN DÓLARES

Las tarjetas de crédito NBCH también pueden utilizarse en el exterior, previa habilitación de viaje desde NBCH24 Online Banking, informando las fechas y países de destino.

Los consumos se reflejan en el resumen en dólares estadounidenses y están alcanzados por la percepción del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, según la normativa vigente.

Sin embargo, si el cliente cuenta con dólares en su caja de ahorro y elige pagar el resumen en dólares, puede evitar que esos consumos se pesifiquen. Esta alternativa permite un mejor aprovechamiento de los dólares disponibles y una administración más eficiente de los gastos del viaje.

La habilitación de las tarjetas de crédito también puede realizarse a través de los canales de cada marca: MasterCard desde Master Consultas o por teléfono, y Visa desde la plataforma Mis Tarjetas o sus líneas de atención.

VIAJAR CON TRANQUILIDAD

Comprar dólares oficiales desde NBCH24, usar la tarjeta de débito vinculada a la caja de ahorro en dólares y planificar el pago de la tarjeta de crédito son decisiones clave para viajar al exterior con mayor previsibilidad, seguridad y ahorro.