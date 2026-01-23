DOS TRABAJADORES DE SECHEEP FUERON EMBESTIDOS POR UN CAMION: UNO DE ELLOS ESTA GRAVO

Dos operarios de la empresa Secheep resultaron heridos, uno de ellos con lesiones de gravedad, en la tarde del jueves. El hecho ocurrió luego de que un camión impactara contra la estructura desde la que realizaban tareas en altura en un accidente ocurrido en jurisdicción de la Comisaría 12ª de Resistencia.

El accidente se registró alrededor de las 19:30, mientras trabajadores de la empresa distribuidora de energía eléctrica trabajaban sobre la vía pública. Por causas que son materia de investigación, un camión Mercedes Benz colisionó contra el dispositivo elevado en el que se encontraban los operarios, lo que provocó la caída de ambos desde varios metros de altura.

Como consecuencia del impacto, uno de los trabajadores, de 26 años, fue hallado convulsionando en el lugar, mientras que el segundo, de 43, presentaba lesiones visibles. Ambos fueron asistidos por personal sanitario y trasladados en ambulancia al Hospital Perrando cerca de las 20:15.

En el centro de salud, el parte médico indicó que el operario más joven fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano grave, en tanto que el otro trabajador sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo y quedó bajo observación.

En el lugar del siniestro intervino personal de la División Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y establecer eventuales responsabilidades.