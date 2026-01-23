DETUVIERON A UN JOVEN CON COCAÍNA Y MARIHUANA EN EL PARQUE DE LA DEMOCRACIA

Un joven de 22 años fue detenido en la noche del miércoles en la ciudad de Resistencia, luego de ser sorprendido con drogas en uno de los accesos al Parque de la Democracia. El procedimiento se registró alrededor de las 23:15, cuando efectivos de la División Custodia de Espacios Verdes, que realizaban tareas de vigilancia en el predio, detectaron a un ciudadano en actitud sospechosa en el ingreso por Avenida Sarmiento, a la altura del 2300 aproximadamente.

Tras ser demorado para su identificación, el joven hizo entrega voluntaria de varios envoltorios de polietileno que llevaba ocultos entre sus pertenencias. Ante la presunción de que se trataba de sustancias ilegales, se dio inmediata intervención al personal especializado de la División Microtráfico.

Pruebas de campo y actuación judicial

Los peritos antinarcóticos realizaron los test de campo y el pesaje correspondiente, confirmando la presencia de 4,7 gramos de marihuana y 0,8 gramos de cocaína, esta última fraccionada en cuatro pequeñas dosis, conocidas como «bochitas».

Con los resultados de las pericias, tomó intervención la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 02, que dispuso el secuestro formal de las sustancias y la notificación de la aprehensión del involucrado, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El procedimiento se enmarca en los operativos de prevención y control que se desarrollan de forma permanente en espacios públicos de la capital chaqueña, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir el narcomenudeo en zonas de alta circulación de personas.