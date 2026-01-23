CONFIRMARON EL PRIMER CASO DE GRIPE H3N2 EN EL CHACO

Este jueves, el Ministerio de Salud del Chaco confirmó el primer caso de gripe H3N2 en la provincia, según lo difundido por la directora de Epidemiología, María Elisa Flores.

Se trata de una mujer de alrededor de 50 años, residente en Resistencia, que había regresado recientemente de un viaje por Centroamérica.

La paciente presentó síntomas respiratorios leves, compatibles con influenza, cursó la enfermedad de manera ambulatoria, no requirió internación y ya recibió el alta médica, encontrándose fuera de peligro. Los contactos estrechos no manifestaron síntomas, aunque continúan bajo seguimiento sanitario.

Sin embargo, aún no se pudo confirmar si el virus corresponde al subclado K, una variante de la H3N2 que genera especial preocupación a nivel nacional por su alta capacidad de contagio.

Por este motivo, las muestras fueron enviadas al Instituto Nacional «Carlos G. Malbrán» para su análisis definitivo.

Según datos oficiales, ya se detectaron casos en al menos 14 provincias y el 20 de enero se confirmó la primera muerte vinculada a este virus en el país.

Especialistas advierten que esta cepa afecta con mayor frecuencia y gravedad a adultos mayores y niños.

RECOMENDACIONES DE SALUD