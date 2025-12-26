NUEVA POMPEYA: UN HOMBRE FUE DETENIDO POR VIOLENCIA FAMILIAR

Un hombre de 40 años, identificado como S.C. fue detenido durante las primeras horas del jueves 25 diciembre tras una denuncia radicada por su pareja por agresiones físicas.



El hecho ocurió en la localidad de Misión Nueva Pompeya, y según describió la mujer en la denuncia policial, el hombre ejerció violencia físcas contra su integridad y contra la su hijo discapacitado.



Tras la denuncia, personal policial logró la detención del ciudadano que qeudó a disposición de la justicia.

