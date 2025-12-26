AGENTES DETIENEN A UN JOVEN POR EL ROBO DE UNA MOTOCICLETA EN FONTANA

El joven de 20 años fue detenido luego de un operativo en el barrio Veintiocho de Noviembre, en su poder tenía motopartes denunciadas como robadas días atrás.

Este viernes al mediodía, efectivos de la División Sustracción Vehicular lograron esclarecer un robo de motocicleta ocurrido días atrás en Fontana, tras un procedimiento realizado en la intersección de avenida Hernandarias y avenida Bogotá.

La investigación se inició a partir de una denuncia por el robo de una motocicleta Yamaha XTZ 125, sustraída el pasado 23 de diciembre desde un establecimiento escolar. A partir de tareas investigativas, relevamiento de cámaras de seguridad y datos aportados por vecinos, los agentes lograron identificar al presunto autor del hecho, conocido por su historial delictivo.

Durante recorridas, los sabuesos detectaron a dos jóvenes circulando en una motocicleta sin dominio, transportando una bolsa de nylon de la que sobresalían partes de un rodado. Al intentar identificarlos, uno de ellos arrojó la bolsa y cayó al suelo, momento en el que fue demorado, mientras que el acompañante logró darse a la fuga.

En el interior de la bolsa se hallaron carenados, motor y cuadro de una motocicleta Yamaha XTZ 125, cuya numeración coincidía con un pedido de secuestro activo por la causa “Supuesto Robo”. El demorado fue identificado como un joven de 21 años, quien quedó aprehendido en la causa.

Por disposición de la Fiscalía, se procedió al secuestro de las motopartes y al traslado del detenido a la Comisaría Segunda de Fontana. La investigación continúa para dar con el segundo implicado.

