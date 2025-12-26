OPERATIVO “FELIZ NAVIDAD”: SECUESTRAN MÁS DE DOS KILOS DE COCAÍNA EN EL RÍO PARANÁ

Un importante golpe al narcotráfico se concretó el miércoles por la tarde en aguas del río Paraná, en el marco del Operativo “Feliz Navidad” y del Plan Paraná, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina logró el secuestro de más de dos kilos de cocaína y la detención de dos personas que intentaron escapar y agredir a los efectivos.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 14:40 horas, a la altura del kilómetro 1238 del río Paraná, en jurisdicción de Isla del Cerrito, y estuvo a cargo de la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de Prefectura Barranqueras, que realizaba patrullajes fluviales preventivos a bordo de una embarcación no identificable.

Durante la recorrida, los efectivos detectaron una lancha a motor que navegaba desde Paraguay hacia la Argentina. Al intentar identificar a sus ocupantes, estos opusieron resistencia, intentaron darse a la fuga y uno de ellos intentó agredir al personal con un arma blanca, elevando la peligrosidad de la situación.

Ante esta circunstancia, se solicitó apoyo inmediato a las Prefecturas de Isla del Cerrito y Paso de la Patria, cuyos efectivos y medios acudieron rápidamente al lugar, logrando finalmente que los ocupantes depusieran su actitud.

Tras asegurar la embarcación, se realizó una inspección que permitió constatar el transporte de dos panes de una sustancia símil cocaína. Con intervención de la Unidad Fiscal de Resistencia, se dispuso el traslado de los detenidos a Prefectura Barranqueras, el secuestro del estupefaciente, de la embarcación, del motor y de otros elementos de interés para la causa, además del alojamiento de los involucrados en calidad de detenidos comunicados.

En presencia de testigos, se efectuó el pesaje y narcotest, que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Se secuestró:.2,056 kg de cocaína, valuados en $46.260.000; una embarcación, valuada en $2.800.000; un motor fuera de borda de 15 HP, valuado en $3.450.000; y un arma blanca, valuada en $20.000. Aforo total: $52.530.000.

El operativo representa un nuevo y contundente golpe al narcotráfico en la región, reforzando los controles en una zona estratégica utilizada para el contrabando y el transporte de drogas hacia el país.