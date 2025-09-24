Nueva alerta en Boca: Miguel Ángel Russo quedó internado en observación tras un chequeo médico

Agustín Marchesín;

Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco;

Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios;

Miguel Merentiel y Milton Giménez.

La salud de Miguel Ángel Russo, bajo control y mucha tranquilidad en Boca

Russo, que en 2017 fue diagnosticado con cáncer de vejiga y luego con un tumor en la próstata, es paciente oncológico e inmunodeprimido. Por ese motivo, su estado de salud requiere controles constantes, especialmente en un período marcado por bajas temperaturas que afectan su bienestar.

Este sábado, Boca visitará a Defensa y Justicia en el estadio Tito Tomaghello, por la décima fecha del Torneo Clausura. La misión del Xeneize es seguir sumando para clasificar a la próxima Copa Libertadores a través de la Tabla Anual y sostener el invicto que tiene en los úlitmos seis partidos.