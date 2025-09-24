CASTELLI  PLAN DE LIMPIEZA INTEGRAL DE CANALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, lleva adelante un plan estratégico de limpieza integral de canales pluviales en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, la cuadrilla de obreros trabajó en la intersección de calles Crucero General Belgrano y Avenida General Güemes, donde se realizaron tareas de retiro de sedimentos y barro acumulados en los conductos, con el objetivo de optimizar el escurrimiento de las aguas pluviales.

El secretario de Servicios Públicos Rubén Chávez resaltó la importancia del mantenimiento periódico de los canales para favorecer el rápido drenaje y evitar la acumulación de agua en la vía pública. Asimismo, pidió a la comunidad colaborar con estas acciones, evitando arrojar botellas descartables, basura y otros objetos que obstruyen el normal flujo del agua.

