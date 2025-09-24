DURA ACUSACIÓN DEL ABUELO DE MORENA Y BRENDA: «QUEREMOS QUE DETENGAN A LA HERMANA DE LARA»

Antonio firmó que se hacía responsable de sus propias palabras y reveló que no solo escuchó audios de Lara – de los cuales por el momento no se sabe el contenido debido al secreto de sumario – sino que muchos vecinos del barrio sabían de la situación.En televisión salió lo que yo no quería decir, que vive en lujos, que llevó a su hermana a esto. Si agarrás a un puñado de gente de acá te van a decir lo mismo.”, declaró el hombre.

Sus palabras de Antonio llegan luego de que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmara que las tres jóvenes cayeron «en una trampa organizada por una organización trasnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

Los cuerpos de Morena, Brenda y Lara fueron hallados cerca de las 3 la madrugada de este miércoles, enterrados en un pozo, el patio de una vivienda de Florencio Varela. Recién en horas del mediodía los familiares de las víctimas pudieron reconocer los restos en la morgue judicial de Lomas de Zamora.

El ministro Alonso detalló que la investigación apunta a una organización narco que opera en una villa de la Ciudad de Buenos Aires con diferentes puntos de venta en el sur del Conurbano bonaerense.

“Sabemos que las chicas se desenvolvían y recorrían la zona de Flores. En ese contexto habrían dado con integrantes de esta organización narco-criminal y, por algunos detalles que estamos estableciendo, derivó en la venganza de la organización, que terminó asesinándolas. Quiero dejar claro que fueron engañadas para participar de este evento y que en ese evento encontraron su muerte ”, indicó.

Por el caso hay cuatro personas detenidas – dos hombres y dos mujeres – por homicidio agravado, dos de las cuales se encontraban en la vivienda donde se hallaron los cuerpos, la cual había sido limpiada para ocultar las manchas hemáticas. Posteriormente, se pudo dar con los dueños de la casa, que sería quienes estarían relacionados con los capos narco del Bajo Flores. Alonso sostuvo que hay más responsable por los asesinatos.