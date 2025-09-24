Jue. Sep 25th, 2025

CASTELLI | CAMPAÑA SOLIDARIA DE LA FUNDACIÓN CUERPO Y ALMA EN EL HOSPITAL DEL BICENTENARIO

By Redaccion 3 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🫶La Fundación Cuerpo y Alma llegó una vez más a Castelli para llevar adelante una nueva campaña solidaria, que cada año brinda atención médica e intervenciones quirúrgicas a pacientes de toda la región.
🙌El intendente Pío Sander visitó el Hospital del Bicentenario, donde se desarrolla la actividad, y dialogó con el Dr. Jorge de Pall, coordinador de esta cruzada solidaria. En esta oportunidad, los equipos de especialistas atienden a pacientes provenientes de Charata, Tres Isletas, Miraflores, localidades del Impenetrable y distintos puntos de la provincia, que ven en esta iniciativa una oportunidad única para resolver sus problemas de salud.
📌Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, destacó la labor de la Fundación y, como lo hace en cada visita anual de los médicos solidarios, se puso a disposición de los profesionales para colaborar en todo lo que sea necesario, reafirmando así su compromiso de acompañar y apoyar estas campañas de salud que son de gran beneficio para la comunidad.
✅️Por su parte, el Dr. De Pall agradeció la visita del mandatario y señaló: “Nos gratifica y estimula ver cómo la comunidad confía en este equipo médico que brinda soluciones concretas y solidarias”.
💪En la campaña se concretaron más de 7.000 consultas médicas y alrededor de 300 cirugías, entre ellas de vesícula, hernia, traumatología, amígdalas, cirugías plásticas y cataratas, además de una importante atención clínica realizada en Miraflores.
👉El Dr. De Pall también remarcó que “lo mejor sería poder sumar más gente a estas campañas de salud, ya que benefician principalmente a quienes no pueden afrontar un tratamiento”. Asimismo, subrayó la necesidad de trabajar articuladamente con todos los actores sociales vinculados a la salud para ampliar el alcance de estas acciones solidarias.
📌Al cierre de la visita, el intendente Pío Sander afirmó: “Cada año renovamos nuestro compromiso de acompañar a la Fundación Cuerpo y Alma porque sabemos del valor inmenso que tiene este trabajo solidario. Desde el municipio siempre vamos a estar a disposición para que puedan seguir brindando salud y esperanza a la gente”.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com