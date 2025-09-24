CASTELLI | CAMPAÑA SOLIDARIA DE LA FUNDACIÓN CUERPO Y ALMA EN EL HOSPITAL DEL BICENTENARIO
La Fundación Cuerpo y Alma llegó una vez más a Castelli para llevar adelante una nueva campaña solidaria, que cada año brinda atención médica e intervenciones quirúrgicas a pacientes de toda la región.
El intendente Pío Sander visitó el Hospital del Bicentenario, donde se desarrolla la actividad, y dialogó con el Dr. Jorge de Pall, coordinador de esta cruzada solidaria. En esta oportunidad, los equipos de especialistas atienden a pacientes provenientes de Charata, Tres Isletas, Miraflores, localidades del Impenetrable y distintos puntos de la provincia, que ven en esta iniciativa una oportunidad única para resolver sus problemas de salud.
Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, destacó la labor de la Fundación y, como lo hace en cada visita anual de los médicos solidarios, se puso a disposición de los profesionales para colaborar en todo lo que sea necesario, reafirmando así su compromiso de acompañar y apoyar estas campañas de salud que son de gran beneficio para la comunidad.
Por su parte, el Dr. De Pall agradeció la visita del mandatario y señaló: “Nos gratifica y estimula ver cómo la comunidad confía en este equipo médico que brinda soluciones concretas y solidarias”.
En la campaña se concretaron más de 7.000 consultas médicas y alrededor de 300 cirugías, entre ellas de vesícula, hernia, traumatología, amígdalas, cirugías plásticas y cataratas, además de una importante atención clínica realizada en Miraflores.
El Dr. De Pall también remarcó que “lo mejor sería poder sumar más gente a estas campañas de salud, ya que benefician principalmente a quienes no pueden afrontar un tratamiento”. Asimismo, subrayó la necesidad de trabajar articuladamente con todos los actores sociales vinculados a la salud para ampliar el alcance de estas acciones solidarias.
Al cierre de la visita, el intendente Pío Sander afirmó: “Cada año renovamos nuestro compromiso de acompañar a la Fundación Cuerpo y Alma porque sabemos del valor inmenso que tiene este trabajo solidario. Desde el municipio siempre vamos a estar a disposición para que puedan seguir brindando salud y esperanza a la gente”.