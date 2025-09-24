APTASCH REPUDIÓ LA VIOLENCIA CONTRA UNA TRABAJADORA DEL HOSPITAL DE MACHAGAI

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) expresó su más enérgico repudio frente al episodio de violencia sufrido por una trabajadora del Hospital de Machagai.

«Hechos como éste, lamentablemente reiterados en distintos establecimientos de salud de la provincia, ponen en riesgo no solo la integridad física y psicológica de los trabajadores y trabajadoras, sino también el normal funcionamiento del sistema sanitario», señalaron.

«Desde Aptasch advertimos que la violencia contra quienes día a día sostienen la salud pública no puede naturalizarse ni quedar impune. Cada trabajador debe poder cumplir sus funciones en un ámbito seguro y protegido, sin miedo a agresiones verbales o físicas», afirmaron.

En este sentido, indicaron que «tal como prevé la ley contra la violencia hacia trabajadores de salud pública, la persona agresora fue detenida y puesta a disposición de la justica». Aun con ello, desde el gremio afirmaron: «Exigimos al Gobierno provincial más medidas concretas para garantizar la seguridad de todos los equipos de salud».