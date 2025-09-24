TRAS LA QUITA DE RETENCIONES, EL AGRO MARCÓ UN RÉCORD HISTÓRICO DE EXPORTACIONES DIARIAS

Así lo dio a conocer la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, luego de la medida del Gobierno sobre los granos, las carnes avícolas y bovinas que regirá hasta el 31 de octubre.

La respuesta del campo tras el anuncio de la eliminación de retenciones: satisfacción con reparos

Luego de que el Gobierno anunciara «retención cero» para productos como la soja, el girasol, la cebada, el trigo, el maíz y el sorgo hasta después de las elecciones, en el marco de la necesidad de dólares ante la creciente presión cambiaria, el sector agropecuario mostró su satisfacción con la decisión, aunque seguirán insistiendo en que sea «permanente».

«Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo», aseguró Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y Centro Exportador de Cereales (CEC), apenas se conoció la noticia.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, manifestó su postura en diálogo con TN: «Es una sorpresa buena, es una buena noticia que nos abre nuevamente una puerta para seguir insistiendo lo bondadoso que es sacar el impuesto más invasivo que son las retenciones. El Gobierno lo hizo por poco más de un mes, veremos cómo funciona».

De igual manera, opinó sobre la temporalidad de la medida: «Las medidas temporales no son del todo justas, porque si uno vendió la semana pasada se va a sentir más o menos mal hoy, pero la primera lectura es que el Gobierno tomó una medida que el campo viene pidiendo hace un montón de años. Vamos a ver cómo esa temporalidad pase a ser permanente«.

Desde el Centro de Corredores de Cereales celebraron la suspensión: «Es un claro impulso al dinamismo del comercio de granos, que permitirá movilizar stocks y reavivar las operaciones en el corto plazo». Además, consideran que «esta política facilita las transacciones, fomenta una mayor fluidez en la comercialización y contribuye a generar mayor volumen de negocios».