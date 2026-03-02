NBCH “SE EXTIENDE LA PROMOCIÓN VUELTA AL COLE CON TUYA”

Con tarjeta Tuya habrá más días para ahorrar en el regreso a clases: cuotas sin interés y bonificación en útiles, indumentaria, calzado, libros y óptica en comercios adheridos de toda la provincia.

La promoción Vuelta al cole de Nuevo Banco del Chaco se extiende por una semana más para acompañar a las familias chaqueñas en el inicio del ciclo lectivo. Así, habrá nuevas oportunidades para comprar el 4, 5 y 6 de marzo en comercios adheridos de toda la provincia con tarjeta Tuya.

La promoción, vigente para la compra de útiles escolares, libros, indumentaria, zapatería y óptica, permite pagar con la tarjeta chaqueña en dos opciones de financiación:

3 cuotas sin interés con 20% de bonificación

6 cuotas sin interés

El beneficio continúa disponible una semana más en librerías, venta de libros, indumentaria, marroquinería, zapaterías y ópticas adheridas. El listado de los comercios adheridos se puede consultar en el sitio oficial de promociones del banco disponible en nbch.com.ar/promociones

Con esta iniciativa, Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso de acompañar a las familias en el regreso a clases, aliviando el impacto económico y fortaleciendo las ventas del comercio local.

Tarjeta Tuya

Quienes deseen solicitar Tarjeta Tuya pueden gestionar el trámite de manera online a través del formulario web en nbch.com.ar o acercarse a cualquiera de las sucursales del banco en la provincia.

Para activar la tarjeta, se puede llamar al 0800-888-6224 las 24 horas o enviar un mensaje al WhatsApp verificado 362 416 1290.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

