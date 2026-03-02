ESCÁNDALO EN LOTE 111: PROVINCIA DE FORMOSA AMOR AL AIRE LIBRE Y VECINOS MOLESTOS

Un insólito episodio sacudió la tranquilidad de Lote 111 cuando un hombre y una mujer fueron sorprendidos manteniendo relaciones en plena vía pública, a la vista de vecinos y, lo más indignante, en un sector donde transitan familias con criaturas.

El hecho generó una ola de repudio inmediato. “Que sea un barrio humilde no significa que seamos marginados”, expresó un vecino visiblemente molesto, quien aseguró que la cuadra “estará protegida mientras él esté presente”. Las palabras no tardaron en correr de boca en boca, encendiendo aún más el clima.

Entre sorpresa, enojo y comentarios cargados de ironía, la escena fue calificada por varios como “propia de una película bizarra”. Lo que para algunos fue un momento de pasión desmedida, para otros fue una falta total de respeto y pudor.

