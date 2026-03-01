Drogas, armas y sellos de delfín: cómo operaba la banda que ocultaba en neumáticos un cargamento de cocaína valuado en 6 millones de dólares

El caso no se limitó al tráfico, ya que los agentes hallaron un arsenal que incluía un revólver calibre 44 debajo del asiento del camión, además de escopetas y carabinas en la finca “Don Pedro”. Por estos hechos, el juez federal de Revisión Alejandro Augusto Castellanos declaró admisible la acusación y elevó la causa a juicio oral el pasado 11 de febrero. Los seis hombres enfrentan ahora la posibilidad de recibir penas de entre 16 y 18 años de prisión por un cargamento que, según la fiscalía, era suficiente para producir casi 2,8 millones de dosis. Mientras tanto, la justicia sigue tras los pasos de dos líderes prófugos que supervisaban la operación desde la frontera boliviana.