NARCOTRAFICO: MATKOVICH ADVIRTIO LA VULNERABILIDAD DEL ESPACIO AEREO DEL NORTE

En el marco del Consejo de Seguridad Interior 2026, uno de los principales ejes de debate fue la necesidad de fortalecer el control del espacio aéreo en el norte argentino, señalado como una de las principales vías de ingreso del narcotráfico al país.

Durante el encuentro, el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, advirtió sobre esta problemática y planteó la necesidad de sumar al Ministerio de Defensa a las estrategias de vigilancia. «Debemos continuar trabajando y cuidar el cielo del norte porque sigue siendo vulnerable», sostuvo.

Los datos expuestos reflejan la magnitud del fenómeno. En lo que va del año, en la provincia del Chaco se secuestraron cerca de 108 kilos de cocaína, en operativos que también evidenciaron cambios en las modalidades del narcotráfico. Según se indicó, comenzaron a detectarse nuevas marcas y señales en los cargamentos, lo que sugiere la aparición de organizaciones criminales distintas a las habituales.

En paralelo, se destacó el avance de estrategias de coordinación regional, como el denominado Plan Paraná, que involucra a Chaco, Formosa y Corrientes. Este esquema permitió reforzar controles conjuntos y mejorar el intercambio de información entre fuerzas provinciales y federales, con el objetivo de dar respuestas más rápidas ante delitos complejos.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de sostener políticas de seguridad a largo plazo, con continuidad más allá de los cambios de gestión. En ese sentido, Matcovich remarcó la importancia de consolidar un enfoque federal que garantice la articulación entre provincias y Nación, así como el respaldo a las fuerzas de seguridad.

Finalmente, también se ratificaron medidas vinculadas al sistema penitenciario, como la restricción del uso de teléfonos celulares en cárceles , limitados únicamente a fines educativos o de comunicación con la defensa. «Es una lucha que vamos a sostener para evitar que se cometan delitos desde el interior de las cárceles», afirmó el funcionario.

El encuentro dejó en evidencia que, junto con la coordinación institucional, el control de las rutas aéreas y la adaptación a nuevas modalidades del delito aparecen como desafíos centrales en la agenda de seguridad nacional.