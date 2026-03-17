Castelli: detienen a un joven tras una serie de robos domiciliarios en zona rural y urbana

Un joven de 26 años fue detenido en la mañana de este martes en Juan José Castelli, acusado de protagonizar una seguidilla de hechos delictivos que incluyeron hurto y violación de domicilio en distintos puntos de la ciudad.

El primer hecho fue denunciado por Nancy Beatriz Ramírez, de 39 años, domiciliada en la Chacra N° 108, quien indicó que alrededor de las 6:40 salió de su vivienda rumbo a su trabajo, dejando la puerta cerrada. Momentos después, su pareja, Orlando René Luna, advirtió la presencia de un hombre desconocido dentro de la casa, quien al ser descubierto huyó del lugar.

Tras revisar el domicilio, la mujer constató la sustracción de una billetera, 50.000 pesos en efectivo, un juego de toallones sin uso, prendas de vestir y mercaderías. En el lugar, la Policía secuestró diversos elementos abandonados por el sospechoso, entre ellos una lata con llaves, un par de zapatillas y una campera.

Poco después, efectivos tomaron conocimiento de un hecho similar en la Quinta N° 12, donde un individuo ingresó a otra vivienda. Al llegar, lograron demorar a E.E.C., de 26 años, quien tenía en su poder varios de los objetos denunciados por Ramírez.

En ese mismo lugar, un hombre de 77 años denunció que el sospechoso había ingresado a su domicilio mientras dormía e intentó sustraer teléfonos celulares, sin lograr concretar el robo.

Además, una tercera denunciante, Marta Argelia Leal, de 59 años, informó la sustracción de una lata que contenía diversas llaves desde su vivienda en la Chacra N° 108.

La Fiscalía N° 2, a cargo del Dr. Gerónimo Agustín Roggero, dispuso la aprehensión del joven en el marco de la causa por “supuesto hurto y violación de domicilio”, ya esclarecida. También ordenó peritajes, inspecciones en los domicilios afectados y la restitución de los elementos recuperados a sus propietarios.

La investigación continúa para determinar si el detenido está vinculado a otros hechos similares en la zona.

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