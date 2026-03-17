BARRANQUERA: DETUVIERON A EL HEREJE ACUSADO DE SAQUEAR UNA CAPILLA Y ENFRENTAR A LA POLICIA

Un joven de 27 años fue detenido en la ciudad de Barranqueras acusado de haber participado en el robo y vandalismo de la capilla “Inmaculado Corazón de María”, en un operativo que derivó en incidentes con familiares del sospechoso.

El hecho había sido denunciado por el encargado del templo, ubicado sobre calle Fray Mocho al 650, donde desconocidos forzaron una puerta de acceso para sustraer cables de micrófonos y provocar destrozos en ventiladores de pared del lugar.

Investigación y captura

Tras tareas investigativas y con datos aportados por vecinos, efectivos de la Comisaría Primera lograron identificar al presunto autor. El procedimiento se concretó alrededor de las 00:40 en la zona de calle Fray Mocho al 1600.

Al advertir la presencia policial, el joven intentó darse a la fuga a pie, pero fue interceptado a pocos metros. En ese momento, familiares del sospechoso intervinieron de manera agresiva para evitar la detención, lo que generó un enfrentamiento con el personal policial.

Como resultado del incidente, tanto el detenido como algunos efectivos sufrieron lesiones leves, siendo controlada la situación mediante el uso de la fuerza pública.

Situación judicial

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal Nº 13, que dispuso la aprehensión del joven en el marco de dos investigaciones: una por “supuesto encubrimiento”, vinculada al hecho delictivo en la capilla, y otra por “supuesto atentado, resistencia y lesiones leves contra la autoridad”, debido a los disturbios durante el procedimiento.

El detenido fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente alojado en una dependencia policial, donde permanece a disposición de la Justicia.