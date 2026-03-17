EL VIERNES 20 SE ACREDITARA EL REFRIGERIO PARA EMPLEADOS PUBLICOS

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia informó que este viernes 20 se acreditará el pago del Refrigerio destinado a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.

El beneficio será depositado por la tarde en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, lo que permitirá a los empleados públicos disponer de los fondos de manera inmediata para realizar compras en la actividad comercial local. Como es habitual, el Refrigerio se percibe exclusivamente a través de este sistema, que facilita la operatoria y agiliza la acreditación del beneficio.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, destacó que el cumplimiento en tiempo y forma de esta obligación “representa una muestra de responsabilidad y compromiso, con una administración ordenada y previsible”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que la planificación financiera y el manejo transparente de los recursos permiten sostener las responsabilidades de pago que lleva adelante la provincia. “Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir una vez más con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, afirmó.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas señalaron que la acreditación forma parte de una política de administración responsable orientada a garantizar previsibilidad a los trabajadores estatales y a fortalecer el circuito económico provincial, ya que estos recursos impactan directamente en el consumo y en la economía local.