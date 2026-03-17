RESCATAN A UNA MUJER QUE SE ARROJO DESDE EL PUENTE CHACO-CORRIENTES

Una mujer de 39 años fue rescatada este lunes por agentes municipales luego de haberse arrojado al río Paraná en la zona de la costanera sur de Corrientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en el sector de la playa Islas Malvinas I, cuando tres integrantes de la guardia urbana local advirtieron la situación y se lanzaron al agua para asistir a la mujer.

Según informaron fuentes oficiales, los agentes lograron alcanzarla mientras se encontraba en el río y la trasladaron hasta la orilla. La mujer presentaba un estado de shock al momento del rescate.

Tras el operativo, en el lugar también intervinieron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias 107, quienes brindaron asistencia médica inicial antes de continuar con la atención correspondiente.

Episodios que generan preocupación

El hecho se suma a una serie de situaciones similares registradas en la región. Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 se contabilizaron más de 80 episodios de personas que amenazaron con arrojarse desde el Puente General Manuel Belgrano, que conecta a las provincias de Chaco y Corrientes.

Hace una semana, además, un adolescente de 17 años cayó desde lo alto del puente y logró sobrevivir tras impactar contra una de las defensas del viaducto.

Las autoridades reiteraron la importancia de reforzar los sistemas de prevención y asistencia en situaciones de crisis para evitar este tipo de hechos.