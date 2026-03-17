FUERTE ESPERANZA: INVESTIGAN PRESUNTO ROBO DE MATERIALES RURALES Y RECUPERAN PARTE DE LOS ELEMENTOS

En la localidad de Fuerte Esperanza, personal policial intervino en una causa por la presunta sustracción de materiales rurales en un campo ubicado a unos 15 kilómetros del casco urbano.

La denuncia fue realizada por Gonzalo Román De Marco, quien manifestó que posee un predio de aproximadamente 1.200 hectáreas. Según indicó, al regresar al lugar tras un mes de ausencia, constató la faltante de 45 postes de quebracho colorado y alrededor de 1.300 metros de alambre.

De acuerdo con su testimonio, los trabajos habían sido previamente encargados de manera verbal a un hombre identificado como W.R.L. , domiciliado en la zona, a quien además habría abonado por adelantado. El denunciante aseguró contar con comprobantes de pago.

Tras tomar intervención, la Fiscalía de Investigación Penal de Misión Nueva Pompeya dispuso la notificación de las actuaciones al presunto implicado y la remisión del expediente.

En el marco de la investigación, efectivos policiales lograron ubicar a López, de 31 años, quien en el intento de resolver el conflicto realizó la entrega voluntaria de varios elementos: seis rollos de alambre liso, un rollo incompleto de alambre de atar, cinco torniquetas, un tanque plástico de 300 litros y 30 tirafondos para madera.

Todos los elementos fueron formalmente secuestrados y, por disposición fiscal, serán restituidos al denunciante una vez acreditada su propiedad.

La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

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