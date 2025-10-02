NACIONAL PRIMAVERA BRAFORD: CHACO SERÁ SEDE NUEVAMENTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Del 7 al 9 de octubre, la provincia albergará por segundo año consecutivo el encuentro que combina genética, capacitación y negocios.

La Expo Nacional Primavera Braford 2025 es una de las muestras más importantes de la región y se desarrollará en el predio ferial de Margarita Belén. Participarán 32 reconocidas cabañas de Corrientes, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba y Chaco, con más de 211 animales inscriptos de primer nivel pertenecientes a 29 cabañas.

La raza de mayor crecimiento consolida así su presencia en el norte argentino. Con el antecedente de lo logrado en 2024 y el aporte de Expoagro como socio estratégico, esta exposición se afianza como un espacio de referencia para el intercambio comercial y las relaciones dentro del sector.

Al respecto, el presidente de la Asociación Braford Argentina (ABA), Juan Manuel Alberro, expresó: “Para esta Nacional de Primavera estamos poniendo toda la carne en el asador. Renovamos el respaldo del gobierno de la Provincia del Chaco. Incorporamos como socio en la organización del evento a Exponenciar, la empresa más importante del país y la región en la realización de eventos del sector agropecuario, con todo lo que eso significa en organización y comunicación”.

En esa línea, agregó: “No solo estamos trabajando para tener una gran Exposición Braford, sino también una semana de negocios ganaderos, con capacitaciones y un espacio de encuentro para toda la familia Braford”.

Por su parte, la subsecretaria de Ganadería y Producción Animal del Chaco, Mariela Kasko, destacó: “Es un gran orgullo para nosotros que se haya elegido nuevamente al Chaco para la realización de la Expo Nacional Primavera Braford, siendo esta la segunda exposición de la raza a nivel nacional”.

La funcionaria remarcó que la provincia tiene un gran potencial en materia ganadera y que eventos de esta magnitud “permiten que las cabañas muestren los resultados de su trabajo en calidad y genética, a la altura de cualquier establecimiento del país”. Además, señaló que los premios obtenidos en competencias nacionales son una muestra del nivel alcanzado, pese a los desafíos que imponen las condiciones climáticas de la región.

Agenda

Con el objetivo de hacer de la Nacional Primavera un punto de encuentro, negocios y capacitación, el martes 7 a las 11 h se realizará una capacitación para jóvenes jurados. Por la tarde tendrá lugar un concurso de jurados y cerrará la jornada el IPCVA con un Sunset Ganadero, espacio de intercambio y aprendizaje con una mirada hacia el futuro.

El miércoles 8 a las 9.30 h, Pablo Etcheverry (Pensagro) brindará una charla sobre pastoreo eficiente y carga por hectárea como determinante de la rentabilidad productiva. A las 11 h se llevará a cabo el encuentro de criadores de las regionales Braford del interior y, desde las 14.30, comenzará la jura de corrales.

Finalmente, el jueves 9 desde las 9 h se realizará la jura de bozales y la elección de los Grandes Campeones de la exposición. El evento culminará con el gran remate de reproductores a cargo de la firma UMC-Haciendas Villaguay, junto con un remate especial de vientres Braford.