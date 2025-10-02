CASTELLI: EL PARQUE 3 DE OCTUBRE SE LLENA DE MÚSICA, TRADICIÓN Y ALEGRÍA CON LA PRESENCIA DE GRANDES ARTISTAS QUE HARÁN VIBRAR A TODO EL PÚBLICO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🎤 Paquito Ocaño: con todo su estilo folclórico, traerá ese sentimiento bien nuestro, lleno de raíces y emoción 💃🪗.

🎶 Piko Frank y Ale Risso: dos artistas de gran trayectoria que pondrán todo su talento en el escenario 🎸🥁, haciendo cantar y bailar a todos los presentes 🙌.

🎺 Los Ángeles del Ritmo: llegan con su fuerza tropical 🕺💃, garantizando una fiesta a pura energía y baile para toda la familia 🎵🎉.

📅 Viernes 03/10

🕗 20:00 hs

📍 Parque 3 de Octubre

⏰ Inicio del Festival: 21:00 hs

