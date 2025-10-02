CHACO SIGUE SUMANDO MEDALLAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
En su segundo día de competencia en Mar del Plata, la delegación chaqueña volvió a destacarse en los Juegos Nacionales, ampliando su medallero con un fuerte protagonismo del deporte adaptado, además de logros en gimnasia artística y una consagración especial en la modalidad promocional de “campeones en penales”.
Medallas de Oro
• Santos Benicio (Resistencia) – Natación adaptada, 25 mts espalda, categoría S6.
• Alanis González Pared (Barranqueras) – Atletismo, 200 mts, categoría T47.
• Rudy Dylan Bombares (Resistencia) – Natación adaptada, 50 mts pecho.
• Equipo de Los Frentones – Campeones en la modalidad “penales”: Danilo Tobías Andrada (arquero), José Julián Díaz, Dilan Paz, Gastón Vélez, Maximiliano Rodríguez y Thiago Corbalán.
Medallas de Plata
• Equipo de Gimnasia Artística Femenino Nivel 2 (Club Regatas Resistencia): Micaela Stachula, Tania Caniza Fernández, Guadalupe Gómez y Carolina Maidana.
• Paloma Noemí Eckart – Atletismo adaptado, salto en largo.
-Santos Benicio, plata en 50 mts espalda (natación adaptada).
Medallas de Bronce
• Jovan Javier González – Atletismo adaptado, lanzamiento de bala y 100 mts llanos, categoría Intelectuales T20.
• Melani Gómez Oviedo – Natación adaptada, 50 mts libre.
• Thiago Hiram López Kaleniuk (Tres Isletas) – Atletismo adaptado, salto en largo.
• Celina Santiago (Tres Isletas) – Atletismo adaptado, lanzamiento de bala (disminuida visual).
Deporte Adaptado: Protagonista del Día
• Básquet 3×3 adaptado: tres victorias contundentes de Chaco (16-0 a Río Negro, 14-3 a CABA y 16-0 a Jujuy).
• Goalball: Chaco 11 – Salta 9.
• Vóley sentado: Chaco ganó 2-0.
Resultados Destacados en Deportes Convencionales
• Futsal masculino: Chaco 6 – Mendoza 6.
• Futsal femenino: Chaco 1 – Misiones 1.
• Vóley femenino: Chaco 2 – San Luis 0.
• Beach handball masculino: Chaco 2 – Catamarca 0.
• Hockey femenino: Chaco 2 – Tierra del Fuego 3.
• Básquet femenino 3×3: Chaco 10 – Jujuy 11.
• Judo femenino +64 kg: Daiana Vargas le ganó a Mendoza y avanzó a la final.
Con este desempeño, Chaco reafirma su protagonismo nacional, celebrando logros colectivos e individuales que reflejan esfuerzo, inclusión y talento deportivo en todas sus disciplinas.