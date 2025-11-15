MURIÓ UN MOTOCICLISTA TRAS SER ATROPELLADO POR UN AUTOMÓVIL

Este sábado por la mañana, alrededor de las 9.30, se produjo un accidente de tránsito sobre Avenida 33, esquina 20, del centro de Sáenz Peña.

La Policía acudió hasta el lugar, donde constató un accidente de tránsito entre un automóvil Volkswagen Voyage, gris oscuro, guiado por hombre de 63 años; y una motocicleta tipo 110 cc., roja, guiada por un hombre mayor de edad.

El motociclista, identificado como Ciolek Ricardo, de 56 años, fue llevado en ambulancia hasta el Hospital 4 de Junio, desde informaron que ingresó sin signos vitales.