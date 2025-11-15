CAUSA CECILIA “EL JURADO POPULAR DECLARÓ CULPABLE A CÉSAR SENA POR EL DELITO DE HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y POR VIOLENCIA DE GÉNERO , EMERENCIANO SENA Y MARCELA ACUÑA COMO PARTÍCIPES PRIMARIOS”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El jurado popular declaró culpable a César Sena por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. En tanto que Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron declarados culpables como partícipes primarios.

Fue al final del juicio por jurados en la causa 22.632/2023-1 que tuvo como jueza técnica a la camarista Dolly Fernández. Las audiencias comenzaron el 28 de octubre en el Centro de Convenciones Gala donde se desarrolló la etapa de voir dire. Desde el 31 de octubre, una vez conformado el jurado, continuaron en las instalaciones del Centro de Estudios Judiciales.

El equipo fiscal especial estuvo conformado por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, junto a los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez y las querellas a cargo de Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad. Mientras que los defensores fueron: Gabriela Tomljenovic y Celeste Segovia por César Sena; Ricardo Osuna y Olga Mongelós por Emerenciano Sena; la defensora oficial Nº 12, Celeste Ojeda, como representante de Marcela Acuña y Griselda Reynoso; Elena Puente y Orlando Peralta por Fabiana González y Gustavo Obregón y Mónica Sánchez y Lucas Santa Cruz por Gustavo Melgarejo.

Todas las instancias públicas: instrucciones iniciales, alegatos de apertura y clausura, instrucciones finales y veredicto fueron transmitidas a través del canal de Youtube de la Oficina Judicial Central de Juicios por Jurados: https://www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco4690. Las emisiones quedarán publicadas y estarán disponibles para visualizaciones posteriores.

También, a partir de la lectura de instrucciones iniciales, hubo retransmisión en vivo en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia con acceso previa acreditación para periodistas y público en general. Allí también fueron transmitidas, mediante circuito cerrado, las declaraciones testimoniales.

