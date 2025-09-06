MOTORIZADOS UN ALUMNO DE POLICÍA Y EFECTIVOS IMPIDIERON EL ROBO DE CABLES EN EL CENTRO DE RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un hombre terminó detenido.

Los agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas patrullaban la ciudad cuando, por avenidas Rodríguez Peña y San Martín, demoraron a un hombre de 39 años que se había enfrentado a un alumno del Instituto Superior de Seguridad Pública que intentó detenerlo por el robo de cables. Finalmente, los motorizados detuvieron al sospechoso.

El sospechoso tenía un total de 25 metros de cable de puesta a tierra y se lo llevaron detenido. Por parte del alumno de cadete de policía, este fue inspeccionado por los médicos y resultó con lesiones leves y ya volvió al Instituto.

