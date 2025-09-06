GANCEDO DETIENEN CAMIÓN CON PEDIDO DE SECUESTRO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Era requerido por la Justicia Federal de Posadas

Personal de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial Charata, que se encuentran apostados en Ruta Nacional 89 KM 311, detuvieron el paso a un camión marca Scania R112H que presentaba pedido de secuestro activo desde el año 2018, requerido por la Justicia Federal de Posadas, en una causa por supuesta falsificación de documento público.

El vehículo era conducido por un hombre de 59 años, domiciliado en Villa María Córdoba, quien se dirigía desde Corzuela hacia esa provincia.

Posteriormente el chofer y el rodado fueron trasladados a la Comisaría de Gancedo para continuar con las diligencias judiciales correspondientes.

