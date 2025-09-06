RESISTENCIA UN JOVEN FUE SORPRENDIDO ROBANDO HUEVOS Y QUEDÓ DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho sucedió en una avícola ubicada en avenida Alberdi al 2000 aproximadamente.

Este mediodía, un hombre fue sorprendido intentando sustraer seis maples de huevos de un local. El hecho sucedió a eso de las 12:00, cuando el personal de la División Patrulla Preventiva fue alertado de que varios vecinos tenían demorado a un hombre que habría robado productos de una avícola de la zona.

Al llegar al lugar, aprehendieron al supuesto autor, quien fue trasladado hacia la unidad policial. Mientras que los maples de huevos fueron devueltos a su dueño.

