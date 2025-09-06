DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO EN LA GOLEADA DE PORTUGAL A ARMENIA
Cristiano Ronaldo volvió a marcar con Portugal y alcanzó la cifra de 941 goles oficiales en su carrera profesional.
¿Cómo está la carrera rumbo a los 1.000 goles?
Con los dos tantos que marcó en el duelo de Eliminatorias entre Armenia y Portugal, Cristiano Ronaldo llegó a los 942 goles oficiales a lo largo de su carrera, a solo 58 de alcanzar la histórica marca de 1.000. La diferencia sigue siendo amplia sobre Lionel Messi, quien con su doblete ante Venezuela alcanzó los 879 goles oficiales, a 63 de su eterno rival futbolístico y a 121 de la marca histórica.
A dos de ser el máximo goleador en Eliminatorias
Cristiano Ronaldo alcanzó este sábado la marca de 38 goles en Eliminatorias clasificatorias a una Copa del Mundo, volviendo a tomar ventaja de Messi, que lo había empatado en 36 con su doblete ante Venezuela, y quedando a solo uno del máximo goleador en ese apartado: Carlos “Pescadito” Ruíz, de Guatemala, que sumó 39 a lo largo de su carrera. Con dos goles más, el astro portugués se quedará con ese título de privilegio en solitario.