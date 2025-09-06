Doblete de Cristiano Ronaldo en la goleada de Portugal a Armenia

El reciente doblete de Lionel Messi con la Selección Argentina ante Venezuela no representó ningún tipo de presión para Cristiano Rolando. Portugal debutó con contundencia en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y derrotó 5 a 0 a Armenia en el estadio Vazgen Sargsyan de Ereván. Cristiano Ronaldo marcó un doblete (21’ PT y 1’ ST) y quedó a solo 58 tantos de alcanzar la histórica marca de los mil goles en su carrera. João Félix también anotó dos veces (10’ PT y 16’ ST) y João Cancelo (32’ PT) completó la goleada.

El equipo dirigido por Roberto Martínez dominó de principio a fin, con un 72% de posesión y sin permitir tiros al arco del conjunto local. El mediapunta argentino nacionalizado armenio Lucas Zelarayán fue titular pero salió reemplazado en el segundo tiempo, cuando el marcador ya estaba ampliamente definido.

¿Cómo está la carrera rumbo a los 1.000 goles? Con los dos tantos que marcó en el duelo de Eliminatorias entre Armenia y Portugal, Cristiano Ronaldo llegó a los 942 goles oficiales a lo largo de su carrera, a solo 58 de alcanzar la histórica marca de 1.000. La diferencia sigue siendo amplia sobre Lionel Messi, quien con su doblete ante Venezuela alcanzó los 879 goles oficiales, a 63 de su eterno rival futbolístico y a 121 de la marca histórica.