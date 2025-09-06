Sáb. Sep 6th, 2025

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD MUESTRAN SUS DOS FACETAS EN EL EVENTO: RESGUARDO Y CERCANÍA CON LA CIUDADANÍA

By Redaccion 1 hora ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

IMAGEN ILUSTRATIVA

Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por el Dr. Hugo Matkovich, y en trabajo conjunto con la cúpula de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial, las fuerzas de seguridad participaron activamente en la XXI° Edición de la Pesca Internacional del Dorado con Devolución.

Además de diagramar y ejecutar el operativo de seguridad de tan importante evento, por segundo año consecutivo están presentes los stands institucionales; donde la ciudadanía puede acercarse, informarse y conocer más sobre el trabajo que realizan ambas instituciones.

La Policia del Chaco participa con 4 stands de manera diaria, como por ejemplo hoy sábado 6 de septiembre se encuentran las siguientes unidades:

• Instituto Superior de Seguridad Pública: cadetes de la escuela explican los orígenes de la institución a través del Museo Policial.

• Departamento de Cibercrimen: Brindan información sobre grooming y estafas virtuales, promoviendo la prevención de estos delitos.

• Escuelita de Educación Vial de la Policía Caminera: A través de juegos didácticos y entretenimientos, se enseña a niños y adultos sobre las normas de tránsito.

* Sistema Provincial de Búsqueda de Personas, quienes trabajan con su función específica en el evento y también brindan asesoramiento, contención e información sobre sus tareas.

También, el Servicio Penitenciario Provincial tiene su espacio muestrando el trabajo que realizan las personas privadas de su libertad, y se pueden adquirir productos elaborados por los internos a muy buen precio, fomentando así la reinserción social y la colaboración comunitaria.

Ambas instituciones están ubicadas frente a los emprendedores, también estarán presentes áreas como la Dirección General de Consumos Problemáticos, Violencia de Género, Infanteria, Cuerpo de Operaciones Especiales y el FOEF (Fuerza de Operaciones Especiales Femeninas).

Además, la participación incluye actividades culturales y educativas, por ejemplo hoy sábado estarán:

• La Banda de Música de la Policía del Chaco ofrecerá un show para todo el público a partir de las 21 horas.

• El ofidiólogo de la Policía realizará una presentación con distintas especies de ofidios, brindando información clave sobre su identificación, prevención de accidentes y preservación del medio ambiente a partir de las 14 horas.

• El Departamento Canes hará una exhibición con demostraciones de adiestramiento y trabajo operativo a partir de las 17:00.

Un Estado presente, una fuerza cercana es lo que el Gobierno Chaco promueve para garantizar una política de seguridad integral, donde la prevención, el diálogo y la cercanía con la comunidad son pilares fundamentales.

Esta participación en la Pesca del Dorado refleja el compromiso de las instituciones de seguridad en construir un Chaco Más seguro.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com