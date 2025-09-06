LAS FUERZAS DE SEGURIDAD MUESTRAN SUS DOS FACETAS EN EL EVENTO: RESGUARDO Y CERCANÍA CON LA CIUDADANÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por el Dr. Hugo Matkovich, y en trabajo conjunto con la cúpula de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial, las fuerzas de seguridad participaron activamente en la XXI° Edición de la Pesca Internacional del Dorado con Devolución.

Además de diagramar y ejecutar el operativo de seguridad de tan importante evento, por segundo año consecutivo están presentes los stands institucionales; donde la ciudadanía puede acercarse, informarse y conocer más sobre el trabajo que realizan ambas instituciones.

La Policia del Chaco participa con 4 stands de manera diaria, como por ejemplo hoy sábado 6 de septiembre se encuentran las siguientes unidades:

• Instituto Superior de Seguridad Pública: cadetes de la escuela explican los orígenes de la institución a través del Museo Policial.

• Departamento de Cibercrimen: Brindan información sobre grooming y estafas virtuales, promoviendo la prevención de estos delitos.

• Escuelita de Educación Vial de la Policía Caminera: A través de juegos didácticos y entretenimientos, se enseña a niños y adultos sobre las normas de tránsito.

* Sistema Provincial de Búsqueda de Personas, quienes trabajan con su función específica en el evento y también brindan asesoramiento, contención e información sobre sus tareas.

También, el Servicio Penitenciario Provincial tiene su espacio muestrando el trabajo que realizan las personas privadas de su libertad, y se pueden adquirir productos elaborados por los internos a muy buen precio, fomentando así la reinserción social y la colaboración comunitaria.

Ambas instituciones están ubicadas frente a los emprendedores, también estarán presentes áreas como la Dirección General de Consumos Problemáticos, Violencia de Género, Infanteria, Cuerpo de Operaciones Especiales y el FOEF (Fuerza de Operaciones Especiales Femeninas).

Además, la participación incluye actividades culturales y educativas, por ejemplo hoy sábado estarán:

• La Banda de Música de la Policía del Chaco ofrecerá un show para todo el público a partir de las 21 horas.

• El ofidiólogo de la Policía realizará una presentación con distintas especies de ofidios, brindando información clave sobre su identificación, prevención de accidentes y preservación del medio ambiente a partir de las 14 horas.

• El Departamento Canes hará una exhibición con demostraciones de adiestramiento y trabajo operativo a partir de las 17:00.

Un Estado presente, una fuerza cercana es lo que el Gobierno Chaco promueve para garantizar una política de seguridad integral, donde la prevención, el diálogo y la cercanía con la comunidad son pilares fundamentales.

Esta participación en la Pesca del Dorado refleja el compromiso de las instituciones de seguridad en construir un Chaco Más seguro.

