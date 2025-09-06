FINALIZÓ CURSO DE ENTORNOS ESCOLARES SALUDABLES SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección General de Inclusión, realizó esta semana el cuarto y último módulo de capacitación sobre Entornos Escolares Saludables: Manipulación de alimentos, que se desarrolló de manera virtual alcanzando a más de 1200 docentes de todos los niveles y modalidades, personal no docente y referentes del programa de Prevención y Cuidados en el Ámbito Educativo.

Este curso de formación fue dictado por el director de la Dirección de Bromatología de la Provincia – dependiente de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización-, el veterinario Pedro Ribeiro, y de su equipo la ingeniera agrónoma Gisela Rojas.

La directora general de Dirección de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda, expresó: “La idea de este curso es que los entornos escolares sean lo más saludables posible; y el aporte del equipo de la Dirección de Bromatología para la manipulación de los alimentos es muy importante, y la certificación que van a dar también, va a contribuir a mejorar la calidad de los espacios escolares”.

Por su parte, el director de Bromatología de la Provincia, Pedro Ribeiro, señaló que “esta actividad consta de una capacitación de manipulación segura de alimentos, con lo cual las personas que realizan este curso, deben rendir un examen para obtener el carnet de manipulación segura de alimentos”.

Al respecto, manifestó: “Les dimos todas las herramientas de prevención para que, al momento de manipular alimentos, tanto en los entornos escolares o instituciones, como en su domicilio particular, lo puedan realizar de manera segura, así evitando las enfermedades transmitidas por alimentos”, sostuvo Ribeiro.

Asimismo, Ribeiro destacó que “la vinculación con los distintos ministerios y direcciones de organismos, es fundamental porque abarcamos más territorios, otras funciones y más capacitaciones. Son totalmente enriquecedoras, porque podemos llegar a distintos organismos». «Con el Ministerio de Educación es la primera vez que desarrollamos un curso, creemos que es muy importante y seguramente vamos a continuar con estas capacitaciones a lo largo del tiempo”, sostuvo el funcionario.

