CASTELLI SE PREPARA PARA CELEBRAR SUS 89 AÑOS

En el marco de las celebraciones por los 89 años de la localidad de Juan José Castelli, que se conmemorarán el próximo 3 de octubre, el subsecretario de Ceremonial y Protocolo, Walter Benítez, viene llevando adelante distintas reuniones con secretarios, subsecretarios y coordinadores de cada área, con el objetivo de aunar criterios y coordinar las festividades que se desarrollarán en esa jornada.

“Estamos visitando a los responsables de cada área, dialogando y aportando ideas, con un resultado muy positivo, ya que todos demuestran predisposición para la organización y puesta en marcha de los festejos por los 89 años de nuestra ciudad”, destacó Benítez.

En esta oportunidad adelantaron que se contará con un gran desfile deportivo y de academias de danzas, mostrando el enorme potencial de la ciudad en lo que respecta al deporte y la cultura en todas sus disciplinas y estilos. La jornada culminará con un gran festival musical que promete reunir a toda la comunidad.

Cabe resaltar que, año tras año, las diferentes áreas del municipio se involucran para montar este espectáculo para la comunidad, que en esta edición promete ser una verdadera fiesta cargada de actividades.

El intendente Pío Sander expresó: “Estos 89 años de Castelli representan la historia, el esfuerzo y la identidad de nuestra gente. Queremos que esta celebración sea un homenaje a todos los vecinos que día a día hacen grande a nuestra ciudad.”

La invitación está hecha: el próximo 3 de octubre los esperamos a todos para compartir juntos una jornada inolvidable, llena de música, cultura, tradición y alegría, celebrando el cumpleaños de nuestra querida ciudad.

