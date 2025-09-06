Nicolás Maduro abrió la puerta al diálogo con Estados Unidos tras la amenaza de Donald Trump de derribar aviones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, endureció este viernes su discurso frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, aunque abrió la puerta a un diálogo directo con Donald Trump para evitar una escalada bélica en la región.

Maduro señaló que Venezuela permanece “todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional”, aunque detalló que si el país fuera atacado iniciaría “una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional”.

En un posteo en redes Maduro anunció: «Quedan oficialmente instaladas y activadas para el combate las 5 mil 336 Unidades #Comunales Milicianas. ¡A la carga! ¡A la batalla! ¡A la victoria!» y añadió: «Somos un pueblo pacifista, pero guerrero e indomable, y no permitiremos que nos vengan a dominar»

En su mensaje le habló directo al primer mandatario norteamericano: «Presidente Donald Trump, desde Caracas, la bella, y desde Venezuela, la pacífica, le digo que el intento de cambio de gobierno, por parte de algunos de sus funcionarios, es una vez más un error. ¡Jamás seremos guerreristas ni agrediremos a nadie en nuestra región! Nuestros planes son la justicia, la Paz y la causa sagrada de la patria: la Soberanía conquistada por Bolívar y recuperada por Chávez. La haremos prevalecer con el poder de la Nación. El futuro llegó a Venezuela: tiene doctrina, poder militar, FANB y, sobre todo, tiene pueblo«.