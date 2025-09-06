Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral para las elecciones en provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof fulminó a Javier Milei en la previa a la veda electoral: «Lo que hace es criminal»

Quienes no participen de las elecciones obligatorias, como las de este domingo, que servirán para renovar la legislatura bonaerense,

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fulminó al presidente Javier Milei en la previa a la veda electoral respecto a la falta de obras públicas sobre su gestión: «Lo que hace es criminal».

“Milei le dice a los argentinos que tiene que elegir sin quieren todo mercado o todo Estado. Eso es una fantasía además de ser un delirio. Hay que terminar con esta locura discursiva de destruir el Estado desde adentro”, sostuvo en una entrevista con Gustavo “Gato” Sylvestre en “Mañana Sylvestre” por Radio 10.

Otra de las modificaciones que marcan este 2025 es la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La legislatura bonaerense resolvió a fines de abril poner fin a ese esquema, lo que acortó el calendario electoral y simplificó los tiempos. De esta manera, los bonaerenses deberán presentarse únicamente en dos oportunidades para votar: en septiembre para los cargos provinciales y en octubre para los nacionales.

En la primera instancia, el 7 de septiembre, estarán en juego puestos clave dentro de la estructura política bonaerense. Ese día se renovarán 23 bancas titulares y 15 suplentes en el Senado provincial, junto con 46 diputados titulares y 28 suplentes en la Cámara Baja. A esto se suman elecciones municipales, donde se elegirán concejales y consejeros escolares en distintos distritos, cargos que impactan directamente en la gestión local y en el funcionamiento del sistema educativo.

Dónde consultar

Para llegar con tranquilidad al día de los comicios, la consulta del padrón electoral es un paso fundamental. El procedimiento es sencillo y accesible: basta con ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense, colocar el número de DNI, seleccionar el sexo tal como figura en el documento, completar el código de verificación de seguridad y hacer clic en “Consultar”.

En cuestión de segundos, el sistema devuelve información precisa: nombre del establecimiento, dirección exacta, distrito, número de mesa y orden en el padrón. Estos datos son determinantes para evitar confusiones y agilizar el trámite el día de la elección.

Quién gana las elecciones bonaerenses: las últimas encuestas

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, por lo que se conocen los resultados de las últimas encuestas.

En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.

En cuanto a diputados y senadores, el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava.

De acuerdo con los últimos sondeos, se espera un escenario de paridad entre el oficialismo bonaerense y La Libertad Avanza (LLA). Un factor clave que genera incertidumbre es el alto grado de desconocimiento de los candidatos y un posible ausentismo histórico