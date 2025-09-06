Dónde y a qué hora votan los principales candidatos de La Libertad Avanza este domingo

Maximiliano Bondarenko, Guillermo Montenegro y Diego Valenzuela: candidatos libertarios.

senadores o diputados provinciales, según la Sección electoral, y cargos municipales como concejales y consejeros escolares. Este domingo se desarrollarán las elecciones legislativas de medio tiempo en la provincia de Buenos Aires , donde se elegiráncomo concejales y consejeros escolares.

La renovación de 23 bancas del Senado se reparte entre la Primera Sección, donde se eligen ocho, siete por la Cuarta, cinco por la Quinta y en la Séptima se renovarán tres bancas en la cámara alta.

En cuanto a la Cámara de Diputados bonaerense, son 46 las bancas a renovar: en la Tercera Sección serán 18; tanto de la Segunda como de la Sexta se elegirán 11 bancas en cada una, y la Región Capital (La Plata), que es la Octava sección electoral, se pondrán en juego seis bancas.

cabeza de lista de la Sexta Sección, Oscar Liberman, quien emitirá su voto a las 8.30 en la Escuela Superior de Comercio de Bahía Blanca. El padrón puede consultarse desde este enlace y los principales candidatos libertarios ya informaron dónde sufragarán, comenzando por elde Bahía Blanca.