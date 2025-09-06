”¡COKI NUNCA MÁS!!! NI UN PASO ATRÁS, POR NUESTRAS FAMILIAS Y POR TODOS LOS CHAQUEÑOS DE BIEN” MENSAJE FUERTE DE LA LIBERTAD AVANZA CHACO, EN SÁENZ PEÑA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este sábado, los candidatos del frente LLA (La Libertad Avanza Chaco), encabezaron una reunión de trabajo en el Club Social de Sáenz Peña junto a Leandro Zdero, intendentes y dirigentes con el objetivo de delinear las estrategias de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

ZDERO: “NECESITAMOS PERSONAS CORAJUDAS, NO TIBIAS”

Zdero destacó la gran convocatoria registrada este sábado en Sáenz Peña, donde se presentaron los candidatos y puso en valor este importante proyecto político de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. “Es fundamental esta presentación de nuestros candidatos, personas que podemos mostrar a la sociedad sin causas penales, sin tener que justificar sus candidaturas, mientras que otros son candidatos hasta por las dudas o solo buscan asegurarse fueros”, resaltó Zdero marcando la clara diferencia entre los candidatos de La Libertad Avanza y los de otros espacios. “Es la alianza que nos conviene a los chaqueños, integrada por personas del radicalismo, de La Libertad Avanza, del PRO, de Bases y Principios y del peronismo disidente. Son numerosos los sectores que abrazan este proyecto”, afirmó.

“Necesitamos personas corajudas y convencidas, no tibias. Recuerdo que algunos nos decían que éramos tibios, y esos mismos ‘tibios’ fueron los que pusieron fin a las mafias piqueteras, terminaron con los cortes de rutas y comenzaron a recuperar la dignidad de nuestra provincia”, apuntó Zdero.

LA LISTA 503 TIENE RENOVACIÓN Y COMPROMISO POLÍTICO

Asimismo, Zdero demostró que esta lista tiene renovación y compromiso político. “La gente pedía renovación, unión, profesionalismo y compromiso, y eso es lo que tiene nuestra lista. Nadie pierde la identidad, acá estamos poniendo a los mejores hombres y mujeres para representar al Chaco. Nosotros sumamos, y lo que pretendemos es seguir sumando a todos los sectores que entiendan que hoy podemos estar en la alianza de la Libertad Avanza, pero que nos necesitamos todos juntos y que no hay lugar para el egoísmo”, señaló.

“Contamos con personas que pueden dar la cara con la frente en alto, sin nada que temer y que nunca hicieron alianzas con mafias ni con piqueteros. Por eso necesitamos a estos candidatos, para que sigan construyendo la provincia que merecemos. Nuestro Chaco está en juego, y por eso esta elección es tan trascendental”, finalizó Zdero.

JUAN CRUZ GODOY: “ESTAMOS ANTE UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA DE DEJAR EL PASADO ATRÁS”

Por su parte, el candidato a senador por Chaco, Juan Cruz Godoy, manifestó: “Es importante dejar en claro que el objetivo es dejar el pasado atrás, decirle al kirchnerismo nunca más y que todos juntos trabajemos por una provincia y un país mejor”.

Godoy destacó el trabajo del Gobierno provincial y del espíritu que tienen cada uno de los candidatos de La Libertad Avanza Chaco. “Estamos muy bien acompañados, tenemos un equipo de muchísima gente que viene del sector privado, también empleados públicos, empresarios, trabajadores, docentes, personas que quieren hacer lo correcto por nuestra provincia”, aseveró.

Y cerró: “Junto al Gobierno de Leandro Zdero y la gestión nacional de Javier Milei tenemos una oportunidad histórica de dejar atrás la desidia y la negligencia de quienes arruinaron nuestra provincia”.

SILVANA SCHNEIDER: “HAY QUE CONSTRUIR PUENTES CON NACIÓN PARA QUE LAS OPORTUNIDADES LLEGUEN AL CHACO”

La vicegobernadora y candidata a senadora por Chaco, Silvana Schneider, aseguró que tiene un enorme compromiso con el Chaco y con esta candidatura. “El gobernador Leandro Zdero fue quien me ha pedido este compromiso para este nuevo tiempo que se viene para el Chaco, tiempos de desarrollo, de crecimiento y de fortalecer ese vínculo con Nación”, señaló.

Schneider indicó que es necesario fortalecer esos lazos con el Ejecutivo nacional en beneficio de todos los chaqueños. “Hay que construir puentes con Nación para que las oportunidades concretas lleguen a cada uno de los que habitan la provincia, pero fundamentalmente para que Chaco tenga la fuerza y representación que se merece en la Cámara alta. Estoy convencida que, con trabajo, esfuerzo, honestidad y con profunda visión de futuro vamos a lograr lo que nos propongamos”, afirmó.

Sobre la trascendencia de las elecciones del 26 de octubre, la vicegobernadora explicó: “En estas elecciones tenemos dos caminos: uno es ratificar, por tercera vez consecutiva, el cambio en la provincia del Chaco, un cambio que nos costó y nos sigue costando mucho. El otro es volver a lo que ya conocemos: la historia nefasta de los gerentes de la pobreza, de las calles y rutas cortadas, de los piqueteros, de los corruptos que administraron los recursos de todos los chaqueños”.

“Encima el todólogo -por Capitanich- tiene el tupé de decir que nosotros gobernamos para los ricos. Él se encargó de enriquecer a todos sus piqueteros amigos, de hacerles casas, piletas, quinchos y demás. Se olvidó que él los llevaba en la boleta electoral”, agregó.

Para finalizar, pidió a los militantes su apoyo y voto de confianza: “Este 26 de octubre salgamos casa por casa, puerta a puerta, y hagamos que las urnas hablen solas en un grito de libertad que se escuche desde el Chaco y diga: ‘kirchnerismo nunca más, Capitanich nunca más’”.

ROSARIO GOITÍA: «ASUMÍ ESTE COMPROMISO CON MUCHA RESPONSABILIDAD”

“Estoy enormemente feliz de haber sido convocada para ser candidata a diputada nacional, asumí este compromiso con mucha responsabilidad”, aseguró la aspirante a la legislación nacional, Mercedes del Rosario Goitía.

Goitía afirmó que están trabajando en muchos proyectos para presentar en el Congreso de la Nación para el beneficio e interés de los chaqueños. “Esta lista se trata de una alianza estratégica para dejar atrás el kirchnerismo y avanzar de una vez por todas”, concluyó.

GUILLERMO AGÜERO: “VAMOS A SEGUIR EN CADA RINCÓN DE LA PROVINCIA, ATENDIENDO A LA GENTE COMO LO VENIMOS HACIENDO DESDE EL PRIMER DÍA”

El candidato a diputado nacional, Guillermo Agüero, subrayó: “Hoy es un día muy especial, de gran alegría para todos los integrantes de esta alianza que empezamos a transitar este camino tan importante de cara a las elecciones del 26 de octubre”.

“Entendemos que acá se define si seguimos apostando por el cambio de matriz a nivel nacional y provincial o nos quedamos en un modelo que ya demostró enormes signos de agotamiento y que la gente ya le dijo basta en 2023, tanto en Chaco como a nivel nacional”, argumentó Agüero.

Para concluir, comentó: “Vamos a estar en cada punto de la provincia, en cada punto de los centros urbanos, de los parajes, de los poblados más alejados porque en definitiva es el momento de seguir atendiendo las demandas, como lo venimos haciendo del día uno”.

