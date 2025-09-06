LAGUNA LIMPIA LO ATRAPARON CON CIGARRILLOS DE CONTRABANDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano terminó notificado por su infracción.

Esta mañana, los agentes de la Comisaría de Laguna Limpia demoraron a un hombre de 42 años en un Renault Logan que circulaba por avenida Juan Ríos Ávalos. Al inspeccionar el vehículo, notaron que tenía varios brezas de cigarrillo sin aval aduanero y lo notificaron.

En total se incautaron 23 brezas de cigarrillos de origen paraguayo que serían de contrabando. El hombre que los trasladaba fue notificado en libertad por la infracción. Se dio intervención a la Delegación de Aduana de Barranqueras.

