RESISTENCIA UN DETENIDO CON VARIAS HERRAMIENTAS Y UN TV ROBADO

Los elementos habrían sido sustraídos desde un domicilio

Esta mañana, personal de la División Patrulla Preventiva logró esclarecer un hecho de robo ocurrido durante la madrugada, tras la aprehensión de un individuo que transportaba diversos elementos de dudosa procedencia.

A las 09:30 en la intersección de Gobernador Bosch y Seitor, los efectivos que se encontraban de recorridas rutinarias, observaron a un sujeto trasladando numerosos objetos a pie. Este al notar la presencia policial, intentó huir, pero fue rápidamente demorado a pocos metros.

El mismo fue identificado siendo un joven de 27 años, a quien se le consulto por la procedencia de los elementos, y este no supo dar explicaciones.

Entre lo que transportaba, se encontraba un televisor LCD de 40″, herramientas de mano en gran variedad, además de una riñonera con tornillos y tuercas.

Minutos más tarde, tomaron conocimiento que los elementos secuestrados habrían sido sustraídos desde un domicilio ubicado en calle Seitor al 2000.

Finalmente, el demorado junto a los secuestros fue trasladado a la comisaria jurisdiccional donde continúan con la diligencia.

