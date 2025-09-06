RESISTENCIA DEMORAN A UN ADOLESCENTE POR EL HURTO DE UN MEDIDOR DE AGUA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La dueña de la casa escuchó ruidos fuera de casa y llamó al 911.

Una mujer llamó al 911 y los efectivos de la Comisaría Séptima de Resistencia acataron a la alerta. Resulta que alguien, cerca de las 9 de la mañana, sustrajo el medidor de agua de una casa. Los agentes investigaron y terminaron por demorar a un adolescente de 16 años con el artefacto en cuestión.

El joven fue demorado por la causa de “supuesto hurto” después de que la mujer que llamó a la policía haya denunciado el caso. Finalmente, el medidor volvió a manos de su dueña y de dio intervención a la fiscalía y al Juzgado del Menor.

Relacionado