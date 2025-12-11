MOTORISTAS DE CAMINERA INTERCEPTARON A UN MOTOCICLISTA CON CASI MEDIO KILO DE COCAÍNA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📍Además, en Villa Ángela, incautaron un rodado con anomalías en su documentación

👉Resistencia

Ayer, personal de la División Tránsito Urbano y Seguridad vial Metropolitana en el marco de un operativo “denominado caminantes”, interceptaron a un hombre de 35 años a bordo de una motocicleta marca Honda modelo Biz, para el correspondiente control de documentaciones.

Al exhibir el baúl de su rodado, los agentes notaron un envoltorio de polietileno color negro.

Por tal motivo, dieron intervención al Dpto. Antinarcóticos quienes realizaron la prueba de campo, arrojando como resultado positivo en cocaína con un peso total de 493 gramos.

La fiscalía en turno, dispuso el secuestro de la sustancia, el rodado y la conducción del hombre hacia la comisaria jurisdiccional para fines legales pertinentes.

El procedimiento tuvo lugar en Av. Soberanía Nacional y Avenida Chaco.

👉Div. Verificación Vehicular Metropolitana

Peritos verificadores mediante solicitud del Juzgado de Faltas Municipal, verificaron dos motocicletas las cuales presentaban pedido de secuestro, una desde el año 2009 y otra desde el año 2014, las dos a solicitud de la comisaria tercera de Barranqueras.

👉Villa Ángela

Mientras tanto en el puesto de control caminero N° 6 de Santa Sylvina, secuestraron una motocicleta marca Guerrero modelo Trip de 110 cilindradas por no coincidir numero de rodado con documentación exhibida.

