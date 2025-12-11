DE 100 A 0: EL DATO SOBRE LA LESIÓN DE FRANCO MASTANUONO QUE PREOCUPA AL REAL MADRID

Lleva cuatro partidos seguidos en el banco sin sumar minutos, y Xabi Alonso empieza a quedar bajo la lupa. (Foto: EFE)

Franco Mastantuono pasó de 100 a 0. Con él, Real Madrid ganó los nueve partidos que jugó, pero desde que se lesionó, el equipo sumó apenas dos triunfos, tres empates y las tres derrotas ante Liverpool, Celta y Manchester City.

Ya son cuatro partidos consecutivos del exfutbolista de River en el banco sin sumar minutos, y el DT quedó bajo la lupa. A Xabi Alonso ya se lo cuestiona.

Todo se cortó después de la cómoda victoria ante Valencia, la última antes de que el Madrid entrara en un vía crucis de juego y resultados del que todavía no logra salir.

Franco Mastantuono ante una posible vuelta a la cancha (foto: EFE)

“Se está recuperando”

En ese período, la luz de Franco se apagó: una pubalgia que arrastraba desde el Mundial de Clubes disputado con River lo obligó a frenar y someterse a un tratamiento específico para calmar el dolor.

Estuvo cuatro partidos afuera —dos de Liga y dos de Champions— y ya suma cuatro encuentros consecutivos entrando en la convocatoria, pero sentado en el banco y con cero minutos ante Girona, Athletic, Celta y Manchester City.

Xabi Alonso intentó desdramatizar luego de la caída en casa ante los gallegos: “Franco está recuperando la forma; tras la pubalgia debe entrenarse más. Está mejorando, está disponible. Son decisiones técnicas, por ahora”, explicó.

Tras la derrota ante el City, el DT fue contundente: “Los resultados son los que son, otra cosa es la interpretación que hacen ustedes. No es una situación nueva para muchos entrenadores y hay que convivir con ella, sobre todo en el Real Madrid. Hay que afrontarlo con entereza, responsabilidad y autocrítica, pero sabiendo que las cosas pueden cambiar. A pesar del resultado he visto cosas positivas. Estamos ahí”.

Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid

El equipo Merengue jugará este domingo como visitante ante Alavés por la fecha 16 de la liga española.