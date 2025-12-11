Jue. Dic 11th, 2025

DE 100 A 0: EL DATO SOBRE LA LESIÓN DE FRANCO MASTANUONO QUE PREOCUPA AL REAL MADRID

By Redaccion 54 minutos ago

El argentino lleva cuatro partidos seguidos en el banco sin sumar minutos desde que volvió a estar disponible tras su lesión.

Lleva cuatro partidos seguidos en el banco sin sumar minutos, y Xabi Alonso empieza a quedar bajo la lupa. (Foto: EFE)
Franco Mastantuono pasó de 100 a 0. Con él, Real Madrid ganó los nueve partidos que jugó, pero desde que se lesionó, el equipo sumó apenas dos triunfos, tres empates y las tres derrotas ante Liverpool, Celta y Manchester City.

Ya son cuatro partidos consecutivos del exfutbolista de River en el banco sin sumar minutos, y el DT quedó bajo la lupa. A Xabi Alonso ya se lo cuestiona.

Todo se cortó después de la cómoda victoria ante Valencia, la última antes de que el Madrid entrara en un vía crucis de juego y resultados del que todavía no logra salir.

Franco Mastantuono ante una posible vuelta a la cancha (foto: EFE)
“Se está recuperando”

En ese período, la luz de Franco se apagó: una pubalgia que arrastraba desde el Mundial de Clubes disputado con River lo obligó a frenar y someterse a un tratamiento específico para calmar el dolor.

Estuvo cuatro partidos afuera —dos de Liga y dos de Champions— y ya suma cuatro encuentros consecutivos entrando en la convocatoria, pero sentado en el banco y con cero minutos ante Girona, Athletic, Celta y Manchester City.

Xabi Alonso intentó desdramatizar luego de la caída en casa ante los gallegos: “Franco está recuperando la forma; tras la pubalgia debe entrenarse más. Está mejorando, está disponible. Son decisiones técnicas, por ahora”, explicó.

Tras la derrota ante el City, el DT fue contundente: “Los resultados son los que son, otra cosa es la interpretación que hacen ustedes. No es una situación nueva para muchos entrenadores y hay que convivir con ella, sobre todo en el Real Madrid. Hay que afrontarlo con entereza, responsabilidad y autocrítica, pero sabiendo que las cosas pueden cambiar. A pesar del resultado he visto cosas positivas. Estamos ahí”.

Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid

El equipo Merengue jugará este domingo como visitante ante Alavés por la fecha 16 de la liga española.

