LAS BREÑAS: EVITARON QUE UNA MUJER SE ARROJE A LOS VEHÍCULOS EN LA RUTA 89

Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre el caso de una ciudadana, con intenciones de quitarse la vida. Lograron actuar con rapidez.

La mujer fue asistida en el lugar.

Este miércoles al mediodía, un rápido accionar policial evitó una tragedia en Las Breñas. Pasadas las 12.30, personal de la Comisaría local intervino tras un llamado anónimo al 101, que alertaba sobre una mujer con intenciones de arrojarse bajo los vehículos en plena Ruta Nacional 89, a la altura de calle Urquiza.

De inmediato, un móvil policial con efectivos se dirigió al lugar, quienes lograron localizar a la joven y contenerla, evitando que concretara su cometido.

Gracias a la intervención de los efectivos, la mujer depuso su actitud y fue asistida con contención emocional.

