CASO LOAN: PIDEN AUMENTAR LA RECOMPENSA PARA AVANZAR EN SU LOCALIZACIÓN

Los abogados de la familia de Loan Danilo Peña, desaparecido desde el 13 de junio de 2024, reclamaron la actualización del rostro del niño mediante envejecimiento forense y el aumento de la recompensa vigente, al considerar que ambas medidas son clave para fortalecer su búsqueda y mejorar las posibilidades de localización.

Los representantes solicitaron «la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) sobre la imagen», una herramienta que permitiría ampliar el rango de reconocimiento y facilitar la detección del menor.

En esa línea, pidieron que el planteo sea remitido a Interpol Argentina para su actualización en el sistema internacional.

También solicitaron la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad, encargada de la elaboración técnica del trabajo, así como la incorporación del material al Alerta Sofía y al sistema ALERT.AR, mecanismos clave en la difusión masiva de casos de desaparición infantil.

Los abogados Russo Cornara y Gustavo Alejandro Sánchez reclamaron, además, la suba de la recompensa, actualmente fijada en $5.000.000, por considerarla insuficiente.

En el escrito afirmaron que la cifra resulta «desproporcionada e incongruente» frente a la gravedad del hecho, el impacto social del caso y las condiciones económicas vigentes al momento de la desaparición.

Precisaron dos efectos negativos derivados del monto actual: «La reducción significativa de testigos» y la «pérdida de la dimensión pública y social del caso», factores que afectan directamente la búsqueda.