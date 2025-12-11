FUE CAPTURADA POR UNA RED DE TRATA, LA MATARON Y SU FAMILIA RECLAMA QUE SE ACELERE EL JUICIO

El juicio contra supuesta la red de trata que captó a Johana Ramallo, la joven platense desaparecida en julio de 2017 y hallada asesinada un año después, entró en su séptimo mes sin avances concretos.

Ya casi termina el año y en todo este tiempo apenas se realizaron diez audiencias, varias de ellas virtuales, otras suspendidas sobre la hora y una última que duró apenas 18 minutos. La familia habla de dilaciones, de testigos que no aparecen y de jueces con problemas de agenda.

“Siguen manoseando la memoria de mi hija”, dijo Marta Ramallo, la madre de Johana, a la salida de los tribunales federales de La Plata. Desde abril, allí se juzga a ocho imputados acusados de integrar la red de trata que habría captado y explotado a la joven. Sin embargo, el proceso se hace a cuentagotas.

El debate oral comenzó a fines de mayo. Desde entonces, solo una decena de testigos llegó a declarar. Entre suspensiones por “motivos técnicos”, postergaciones por problemas de agenda del Tribunal Oral Federal Nº 2 y pedidos de virtualidad de los imputados, el expediente avanzó menos de lo previsto.

El juicio por la explotación sexual y venta de drogas en la «zona roja» de La Plata comenzó en mayo de este año. (Foto: Fiscales.gob.ar)

Según explicó Marta, las audiencias llegaron a suspenderse a último momento por razones absurdas como la falta de testigos, inconvenientes con el sistema de transmisión o la superposición con otros compromisos judiciales de las partes.

El presidente del tribunal, el juez Germán Castelli —quien además lleva adelante el juicio por la causa Cuadernos—, solo estuvo presente en las primeras dos audiencias de manera presencial. Recién en la última volvió a ocupar su asiento en 8 y 50.

“Nos ponen una audiencia virtual, otra presencial, después nos suspenden porque la agenda del juez se complicó. Ya sabemos que es diciembre y que el año se termina, pero los tiempos de la Justicia no son los mismos para todos”, expresó Marta en diálogo con TN.

Los jueces Andrés Basso y Nelson Jarazo justificaron la distancia entre audiencia y audiencia por falta de tiempos y por la necesidad de “ahorrar recursos”. Para la familia, esas explicaciones no alcanzan.

Cómo funcionaba la red de trata

Los ocho acusados —Carlos Omar “El Cabezón” Rodríguez, Federico Hernán D’Uva Razzari, Carlos Alberto Espinoza Linares, Erika Paola Garraza, Celia Noemí Giménez, Celia Andreaza Benítez, Mirko Alejandro Galarza Senio y Hernán Rubén García— integraban, según la fiscalía y la UFEM, una organización que operaba en la zona roja platense entre 2016 y 2017.

“Los ocho cuarenta”, como eran conocidos los hombres de esa banda, habrían explotado sexualmente a mujeres en situación de consumo, haciéndolas dependientes, manipulándolas y entregándolas a clientes. Todas las ganancias quedaban para la red.

Para la Justicia, Rodríguez ofrecía los servicios sexuales de mujeres. (Foto: gentileza Infobae).

Mientras tanto, las mujeres de mayor edad dentro del grupo conocidas como “Las viejas”, recorrían el territorio y cobraban “peaje” a las víctimas. La fiscalía especializada pidió evaluar si ellas también estaban sometidas, pese a su rol violento en la calle.

Este juicio intenta develar cómo era la trama detrás de la supuesta red de trata y no se centra en el femicidio de Johana, ya que ese expediente tramita en paralelo con un número distinto. Pero más allá del funcionamiento de la organización, lo que hoy preocupa a la familia es la dinámica del juicio. Desde mayo, los imputados dejaron de asistir a las audiencias. Alegan ataques de pánico, problemas de salud, visitas familiares o simplemente piden conectarse por Zoom.

“No podemos permitir que vayan o no según su humor. Que se la banquen. Para la Justicia son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero para la sociedad que pide justicia por las pibas que son víctimas de un sistema prostituyente ya están condenados”, dijo Marta.

Marta Ramallo, la mamá de Johana, desde las puertas de los tribunales federales de La Plata, pide que se acelere el juicio. (Foto: Facultad de Periodismo La Plata)

La última jornada expuso las irregularidades del proceso. Estaban citados tres testigos, pero solo uno asistió: el playero de la estación de servicio de 1 y 63, donde una cámara captó la última imagen de Johana con vida. La audiencia duró 18 minutos.

El hombre aseguró no recordar nada. Y cuando la querella intentó refrescarle la memoria con su declaración original de aquel entonces, respondió que la firma del acta “no coincidía” con la suya. Los jueces no repreguntaron. Lo dejaron ir.

“Iba a ser una audiencia clave, porque se iban a mostrar los videos de mi hija, la última vez que se la vio con vida. Lo que pasó es un manoseo al expediente y una impunidad que se viene desarrollando hace tiempo”, sostuvo Marta.

Para colmo, según la mamá de Johana, varios testigos dejaron de contestar llamados o mensajes. Otros se niegan a asistir de manera presencial. “Hay motivos suficientes para que mi ira explote contra el tribunal y contra todo el Poder Judicial”, dijo.

En los últimos días, Marta pidió ser recibida por los jueces. Contó que tuvo una audiencia con el tribunal en la que expuso cada una de sus quejas. “Expresé mis inquietudes sobre la lentitud del juicio, los testigos que faltan a su palabra, la falta de sanciones por falso testimonio y la sensación de que todo se va quedando en el camino”.

“Nosotras, las madres, tenemos que tener la memoria aunque esté golpeada por el dolor. Recordamos cada detalle. Me estruja el alma cada vez que aparece la imagen de mi hija por última vez con vida. Estoy preparada para enfrentar eso, pero no quiero que me tengan lástima. Necesito que pasen el video. Es una prueba importante”, expresó.

Johana tenía 23 años y una hija de seis cuando desapareció. (Foto: Facebook).

Marta, que lleva años movilizando a organizaciones feministas y acompañando a otras madres de víctimas, habló del desgaste que produce un juicio interminable. “No tengo título de abogada, pero sí aprendí a defenderme dentro de mi ignorancia. El dolor que nos atraviesa nos obliga a estar en cada detalle. No podemos permitir que los imputados decidan cuándo presentarse y cuándo no. Esto es un desastre”, sostuvo.

Para la querella, la dispersión de las audiencias impactará de lleno en la etapa de alegatos: “Si se desestiman testigos, si faltan pruebas y si cada instancia queda a mitad de camino, llegás a los alegatos con muchísimo desperdiciado. Y lo que se desperdicia, no sirve para condenar”.

Mientras el calendario avanza, el juicio que debería develar qué pasó con Johana Ramallo tambalea. Entre audiencias dilatadas, testigos que no aportan, imputados ausentes y un tribunal con tiempos ajustados, la familia siente que la Justicia se mueve lejos de su dolor. “Para ellos es un expediente más. Para mí es la vida de mi hija”, resumió Marta.