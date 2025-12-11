CASTELLI: LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS AVANZA CON EL MEJORAMIENTO DE CALLES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Secretaría de Servicios Públicos inició nuevos trabajos de mantenimiento y mejoramiento de ripio en distintas arterias de la ciudad. 🚜🌤️

Las intervenciones se llevan adelante en las siguientes calles:

➡️ Sargento Cabral

➡️ Sáenz Peña

➡️ Río Teuco

➡️ Mitre

➡️ Rivadavia

➡️ Salta

➡️ Carlos Lauth

Con el compromiso de garantizar una correcta transitabilidad, el Municipio de Juan José Castelli continúa trabajando para mantener y mejorar la red vial urbana.

Relacionado