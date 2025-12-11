CASTELLI: LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS AVANZA CON EL MEJORAMIENTO DE CALLES
La Secretaría de Servicios Públicos inició nuevos trabajos de mantenimiento y mejoramiento de ripio en distintas arterias de la ciudad. 🚜🌤️
Las intervenciones se llevan adelante en las siguientes calles:
➡️ Sargento Cabral
➡️ Sáenz Peña
➡️ Río Teuco
➡️ Mitre
➡️ Rivadavia
➡️ Salta
➡️ Carlos Lauth
Con el compromiso de garantizar una correcta transitabilidad, el Municipio de Juan José Castelli continúa trabajando para mantener y mejorar la red vial urbana.